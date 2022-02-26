Якобы отъезд Суркисов: видео и комментарии

Автор скандального видео утверждает, что братья Суркисы покидают Украину. Но журналист, отмеченный в ролике, утверждает, что это – фейк

Суркисы остаются в Украине - говорит Бурбас / Фото: Та то Таке

В Сети появилось видео, как владельцы киевского Динамо Григорий и Игорь Суркисы якобы покидают Украину – в связи с войной со стороны России, добравшейся до столицы нашей страны.

Видео обнародовало Tatotake.

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Братья Суркисы якобы были замечены на заправке в городе Дубно Ровенской области – вместе с семьей и охраной. Покинув заправку, они, судя по видео, трассой Киев-Чоп направились в сторону Львова. При этом автор видео в TikTok сказал, что Суркисы поехали к границе.

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На видео был отмечен журналист Игорь Бурбас.

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Но при этом сам Бурбас уже заявил, что появившееся видео – фейк.

"Друзья! Украинцы! Коллеги! Побратимы! Сейчас не время ложных сенсаций и дешевого хайпа. Видео, на котором меня обозначено – абсолютный фейк. В Дубно меня в эти дни не было. Из страны я тоже не убегал и собираюсь оставаться в Украине до победного дня!" – написал на своей странице в Telegram Игорь Бурбас.

"Братья Суркисы тоже не покидают страну. Поэтому и это дезинформация от автора видео. Первые сутки владельцы Динамо провели в собственном доме, затем переместились на клубную базу, а сегодня сменили дислокацию, отправившись на запад страны. Точное местонахождение не буду называть в соображениях безопасности", – сказал Бурбас.