Вторгнення Росії: реакція Луческу

76-річний румунський наставник київського Динамо Мірча Луческу не має наміру залишати столицю України

Луческу: "Війну почали ідіоти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер Динамо румун Мірча Луческу залишається у Києві, незважаючи на початок широкомасштабного вторгнення військ Росії в Україну

"Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся до Румунії, я не боягуз".

"Сподіваюся, цю війну, яку розпочали ідіоти, буде зупинено якнайшвидше. Ніколи не вважав за можливе, що війна почнеться", – додав у коментарі Tribun Dergi Мірча Луческу.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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Путін убиває українців / Фото: "Сегодня"

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.

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Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат противнику.