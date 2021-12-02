Чи вилетить Шева: аналітики назвали трійку клубів, які залишать Серію А

Після розгромної поразки від Мілана 0:3 Дженоа Андрія Шевченка залишилася на 18-му рядку у чемпіонаті Італії.
Нагадаємо, команди з 18 по 20 сходинки за підсумками сезону вилетять до другого дивізіону – Серії B.
Проте аналітики букмекерських контор вважають, що команді Шеви все-таки вдасться врятуватися, а в класі понизяться інші клуби – Салернітана, Кальярі та Спеція, кольори якої на умовах оренди захищає експідопічний Шевченка по збірній України Віктор Коваленко.
Далі по темі
КОТИРУВАННЯ НА ВИЛІТ ДО СЕРІЇ B
- Салернітана – 1.1
- Кальярі – 1.57
- Спеція – 1.67
- Дженоа – 2.00
- Венеція – 2.88
До кінця чемпіонату Італії Дженоа, керованій Шевою, залишається зіграти 23 матчі.
РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ
- 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)
- 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
- 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
- 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
- 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)
Раніше Шевченко заявляв: "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів".