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11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
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11 грудня 00:00
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Чи вилетить Шева: аналітики назвали трійку клубів, які залишать Серію А

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 грудня, 09:31
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Дженоа, очолювана Андрієм Шевченком, перебуває у зоні вильоту чемпіонату Італії, однак має уникнути пониження у класі – вважають букмекери
Тренер Дженоа Андрій Шевченко
Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Після розгромної поразки від Мілана 0:3 Дженоа Андрія Шевченка залишилася на 18-му рядку у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, команди з 18 по 20 сходинки за підсумками сезону вилетять до другого дивізіону – Серії B.

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Проте аналітики букмекерських контор вважають, що команді Шеви все-таки вдасться врятуватися, а в класі понизяться інші клуби – Салернітана, Кальярі та Спеція, кольори якої на умовах оренди захищає експідопічний Шевченка по збірній України Віктор Коваленко.

КОТИРУВАННЯ НА ВИЛІТ ДО СЕРІЇ B

  • Салернітана – 1.1
  • Кальярі – 1.57
  • Спеція – 1.67
  • Дженоа – 2.00
  • Венеція – 2.88

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До кінця чемпіонату Італії Дженоа, керованій Шевою, залишається зіграти 23 матчі.

РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

  • 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)
  • 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
  • 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
  • 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
  • 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

Раніше Шевченко заявляв: "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів".

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4
Зоря
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32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
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16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
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11:25
10
15
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10
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