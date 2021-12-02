Чи вилетить Шева: аналітики назвали трійку клубів, які залишать Серію А

Дженоа, очолювана Андрієм Шевченком, перебуває у зоні вильоту чемпіонату Італії, однак має уникнути пониження у класі – вважають букмекери

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Після розгромної поразки від Мілана 0:3 Дженоа Андрія Шевченка залишилася на 18-му рядку у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, команди з 18 по 20 сходинки за підсумками сезону вилетять до другого дивізіону – Серії B.

Реклама

Проте аналітики букмекерських контор вважають, що команді Шеви все-таки вдасться врятуватися, а в класі понизяться інші клуби – Салернітана, Кальярі та Спеція, кольори якої на умовах оренди захищає експідопічний Шевченка по збірній України Віктор Коваленко.

КОТИРУВАННЯ НА ВИЛІТ ДО СЕРІЇ B

Салернітана – 1.1

Кальярі – 1.57

Спеція – 1.67

Дженоа – 2.00

Венеція – 2.88

Реклама

До кінця чемпіонату Італії Дженоа, керованій Шевою, залишається зіграти 23 матчі.

РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)

Ювентус – Дженоа (Серія А) 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)

Дженоа – Сампдорія (Серія А) 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)

Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії) 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)

Лаціо – Дженоа (Серія А) 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

Раніше Шевченко заявляв: "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів".