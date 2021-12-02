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Вылетит ли Шева: аналитики назвали тройку клубов, которые покинут Серию А

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 декабря, 09:31
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Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, пребывает в зоне вылета чемпионата Италии, однако должна избежать понижения в классе – считают букмекеры
Тренер Дженоа Андрей Шевченко
Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

После разгромного поражения от Милана 0:3 Дженоа Андрея Шевченко осталась на 18-й строчке в чемпионате Италии.

Напомним, команды с 18 по 20 места по итогам сезона вылетят во второй дивизион – Серию B.

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Однако аналитики букмекерских контор считают, что команде Шевы все-таки удастся спастись, а в классе понизятся другие клубы – Салернитана, Кальяри и Специя, цвета которой на правах аренды защищает экс-подопечный Шевченко по сборной Украины Виктор Коваленко.

КОТИРОВКИ НА ВЫЛЕТ В СЕРИЮ B

  • Салернитана – 1.1
  • Кальяри – 1.57
  • Специя – 1.67
  • Дженоа – 2.00
  • Венеция – 2.88

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До конца чемпионата Италии Дженоа, руководимой Шевой, остается сыграть 23 матча.

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

Ранее Шевченко заявлял: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как выигрыш Лиги чемпионов".

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Ворскла
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Десна
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Александрия
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Верес
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Колос
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Рух
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Львов
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Черноморец
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