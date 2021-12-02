Вылетит ли Шева: аналитики назвали тройку клубов, которые покинут Серию А

Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, пребывает в зоне вылета чемпионата Италии, однако должна избежать понижения в классе – считают букмекеры

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

После разгромного поражения от Милана 0:3 Дженоа Андрея Шевченко осталась на 18-й строчке в чемпионате Италии.

Напомним, команды с 18 по 20 места по итогам сезона вылетят во второй дивизион – Серию B.

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Однако аналитики букмекерских контор считают, что команде Шевы все-таки удастся спастись, а в классе понизятся другие клубы – Салернитана, Кальяри и Специя, цвета которой на правах аренды защищает экс-подопечный Шевченко по сборной Украины Виктор Коваленко.

КОТИРОВКИ НА ВЫЛЕТ В СЕРИЮ B

Салернитана – 1.1

Кальяри – 1.57

Специя – 1.67

Дженоа – 2.00

Венеция – 2.88

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До конца чемпионата Италии Дженоа, руководимой Шевой, остается сыграть 23 матча.

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)

Ювентус – Дженоа (Серия А) 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)

Дженоа – Сампдория (Серия А) 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)

Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии) 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)

Лацио – Дженоа (Серия А) 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

Ранее Шевченко заявлял: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как выигрыш Лиги чемпионов".