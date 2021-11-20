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Шева сделал самое пафосное заявление в своей карьере

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 ноября, 20:40
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Украинский наставник Дженоа сравнил выполнение турнирного задания своей команды с выигрышем самого престижного еврокубка
Андрей Шевченко у руля Дженоа
Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Перед Андреем Шевченко в Дженоа стоит задача – сохранить прописку в Серии А.

Это невероятно трудно, заявил Шева.

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"Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – заявил сегодня украинский наставник "грифонов", в качестве футболиста выигравший ЛЧ-2003 с Миланом

Напомним, Шевченко принял Дженоа на 17-м месте – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетят во второй дивизион итальянского футбол.

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Свой дебютный матч у руля Дженоа Шевченко проведет в воскресенье, 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

При этом Рома не проигрывает Дженоа уже 14 поединков.

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15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

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38
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4
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5
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14
23:11
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6
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7
Десна
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21
8
Верес
14
12:15
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9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
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Мариуполь
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