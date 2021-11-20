Шева сделал самое пафосное заявление в своей карьере

Перед Андреем Шевченко в Дженоа стоит задача – сохранить прописку в Серии А.
Это невероятно трудно, заявил Шева.
"Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – заявил сегодня украинский наставник "грифонов", в качестве футболиста выигравший ЛЧ-2003 с Миланом
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Напомним, Шевченко принял Дженоа на 17-м месте – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетят во второй дивизион итальянского футбол.
Свой дебютный матч у руля Дженоа Шевченко проведет в воскресенье, 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.
При этом Рома не проигрывает Дженоа уже 14 поединков.
15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.
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