Слідом за Монзуль. Українська рефері працюватиме у закордонному чемпіонаті

Віроломний напад російських фашистів поставив на паузу вітчизняний футбол. Футболісти та тренери шукають для себе нові місця роботи.
Торкнулася війна і футбольних суддів. Українська асистентка арбітра Марина Стрілецька під час військової агресії Росії працюватиме у чемпіонаті Швейцарії, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Свій перший поєдинок Марина проведе 26 березня, коли виконуватиме свої обов'язки у матчі чоловічої Ліги Промоушн (третій дивізіон) між Цюріхом ІІ та Кьяссо. Початок гри о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, Марина Стрілецька опинилася у самому епіцентрі бойових дій під Харковом. Вона на власному досвіді побачила, що несе "російський мир", і розповіла про мародерство російських загарбників.
Раніше ми повідомляли, що Катерину Монзуль запросили працювати до жіночої Серії А. На зустрічі Інтера та Сампдорії. Монзуль ефектно з'явилася на полі, вийшовши із розгорнутим прапором України на спині.