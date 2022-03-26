Слідом за Монзуль. Українська рефері працюватиме у закордонному чемпіонаті

Арбітриня ФІФА Марина Стрілецька спробує свої сили у чемпіонаті Швейцарії

Марина Стрілецька та Катерина Монзуль працюватимуть у зарубіжних чемпіонатах / Фото: Колаж: Сьогодні

Віроломний напад російських фашистів поставив на паузу вітчизняний футбол. Футболісти та тренери шукають для себе нові місця роботи.

Торкнулася війна і футбольних суддів. Українська асистентка арбітра Марина Стрілецька під час військової агресії Росії працюватиме у чемпіонаті Швейцарії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Олександра Ардашева, Катерина Монзуль та Марина Стрілецька / Фото: Українська асоціація футболу

Свій перший поєдинок Марина проведе 26 березня, коли виконуватиме свої обов'язки у матчі чоловічої Ліги Промоушн (третій дивізіон) між Цюріхом ІІ та Кьяссо. Початок гри о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Марина Стрілецька опинилася у самому епіцентрі бойових дій під Харковом. Вона на власному досвіді побачила, що несе "російський мир", і розповіла про мародерство російських загарбників.

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Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів / Фото: Mirror, Колаж: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що Катерину Монзуль запросили працювати до жіночої Серії А. На зустрічі Інтера та Сампдорії. Монзуль ефектно з'явилася на полі, вийшовши із розгорнутим прапором України на спині.