Вслед за Монзуль. Украинская рефери будет работать в зарубежном чемпионате

Арбитр ФИФА Марина Стрелецкая попробует свои силы в чемпионате Швейцарии

Марина Стрелецкая и Катерина Монзуль будут работать в зарубежных чемпионатах / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероломное нападение российских фашистов поставило на паузу отечественный футбол. Футболисты и тренеры ищут для себя новые места работы.

Затронула война и футбольных судей. Украинская ассистентка арбитра Марина Стрелецкая во время военной агрессии России будет работать в чемпионате Швейцарии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Александра Ардашева, Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая / Фото: Украинская ассоциация футбола

Свой первый поединок Марина проведет 26 марта, когда будет выполнять свои обязанности в матче мужской Лиги Промоушн (третий дивизион) между Цюрихом II и Кьяссо. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, Марина Стрелецкая оказалась в самом эпицентре боевых действий под Харьковом. Она на собственном опыте увидела, что несет "русский мир", и рассказала о мародерстве российских захватчиков.

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Марина Стрелецкая испытала весь цинизм российских оккупантов / Фото: Mirror, Коллаж: Сегодня

Ранее мы сообщали, что Екатерину Монзуль пригласили работать в женскую Серию А. На встрече Интера и Сампдории. Монзуль эффектно появилась на поле, выйдя с развернутым флагом Украины на спине.