Италия вместо войны: украинский арбитр продолжит карьеру в Серии А

Екатерина Монзуль получила поддержку от итальянской федерации футбола и на время войны с Россией будет работать в местном чемпионате среди женщин

Екатерина Монзуль получила работу в Италии

Украинский футбол поставлен на паузу из-за вторжения России. Чемпионат приостановлен на неопределенный срок, а матч Украины против Шотландии смещен на июнь.

Также остались без работы футболисты и другие функционеры, в том числе арбитры. Правда, для самой известной нашей представительницы судейского корпуса нашлась работа в Европе.

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Как сообщает football-italia, Екатерина Монзуль будет работать в женском чемпионате Италии. Об этом заявил президент местной федерации футбола Габриэле Гравина.

"Мы организовали это, чтобы послать еще одно важное сообщение в пользу мира и помочь нашей коллеге Монзуль продолжить свою профессию на высоком уровне".

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Первый матч с участием Монзуль пройдет уже в это воскресенье, 20 марта. Екатерина рассудит поединок между Интером и Сампдорией.

Отметим, что ранее ассистентка Монзуль рассказала о зверствах российской армии в Харьковской области. Марина Стрелецкая указала на случаи мародерства со стороны орков.