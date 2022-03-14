Что будет с чемпионатом Украины? Федерация пролила свет на судьбу УПЛ

Андрей Павелко верит, что сезон 2021/2022 в чемпионате Украины будет доигран по спортивному принципу

Чемпионат Украины ушел на длительную паузу из-за вторжения России на нашу территорию. В УПЛ прошло лишь 18 туров из 30-ти.

Пока же неясно, когда турнир сможет быть возобновлен, ведь стране сейчас не до футбола. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда планируется возобновление УПЛ.

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"У нас такая идея, что мы как можно быстрее победим, продолжим и закончим чемпионат Украины. Возможно, не все стадионы будут готовы, но мы сможем найти возможность доиграть его.

Сегодня в штабе работают руководитель УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко. Мы с ними и со всеми клубами на связи. И, конечно, сегодня первый план – доиграть чемпионат по спортивному принципу.

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Но мы понимаем, что ситуация может развиваться по разным сценариям. Мы тогда уже будем принимать решение позже по ситуации".

Также Андрей Павелко назвал стадион, где пройдет первый матч в Украине после войны. По его мнению, им должна стать "Донбасс-Арена", которая оккупирована террористами уже 8 лет.

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Отметим, что на данный момент лидером УПЛ является Шахтер. Донецкая команда опережает Динамо на два балла.