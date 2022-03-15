Італія замість війни: українська арбітриня продовжить кар'єру у Серії А

Катерина Монзуль отримала підтримку від італійської федерації футболу та на час війни з Росією працюватиме у місцевому чемпіонаті серед жінок

Катерина Монзуль отримала роботу в Італії

Український футбол поставлено на паузу через вторгнення Росії. Чемпіонат припинено на невизначений термін, а матч України проти Шотландії зміщено на червень.

Також залишилися без роботи футболісти та інші функціонери, зокрема арбітри. Щоправда, для найвідомішої нашої представниці суддівського корпусу знайшлася робота у Європі.

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Як повідомляє football-italia, Катерина Монзуль працюватиме у жіночому чемпіонаті Італії. Про це заявив президент місцевої федерації футболу Ґабріеле Гравіна.

"Ми організували це, щоб надіслати ще одне важливе повідомлення на користь миру і допомогти нашій колегі Монзуль продовжити свою професію на високому рівні".

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Перший матч за участю Монзуль пройде вже цієї неділі, 20 березня. Катерина розсудить поєдинок між Інтером та Сампдорією.

Зазначимо, що раніше асистентка Монзуль розповіла про звірства російської армії на Харківщині. Марина Стрілецька вказала на випадки мародерства з боку орків.