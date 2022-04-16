Усі на стадіон! Боруссія надасть українцям безкоштовні квитки на футбол

Німецький клуб дозволить громадянам України безкоштовно відвідати благодійний матч проти Динамо, який відбудеться 26 квітня

"Сигнал Ідуна Парк" – найбільший стадіон Німеччини

В ці дні Динамо проводить благодійний тур Європою на підтримку українців, які постраждали від війни. Команда Мірчі Луческу провела вже два матчі, вигравши у Легії та Галатасарая з однаковим рахунком – 3:1.

20 квітня Динамо зіграє із ЧФР Клуж, а 26-го числа приїдуть у гості до дортмундської Борусії. Тим часом у продаж надійшли квитки на поєдинок на "Сигнал Ідуна Парк".

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Ціна пропуску становить від 5 до 20 євро, проте для українців вхід буде безкоштовним. Для цього забронювати квиток онлайн та при вході на арену пред'явити документ, що підтверджує громадянство.

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Також придбати тікет можуть і вболівальники, які не мають можливості відвідати гру. У подарунок їм буде презентований спеціальний браслет солідарності #StandWithUkraine.

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Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, що всі виручені кошти будуть надіслані українцям, які постраждали від військової агресії армії Путіна на нашій землі.