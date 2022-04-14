У Динамо знайшли сина зрадника України, який воює за "ЛНР": як відреагували у клубі

Кияни обурені тим, що Артур Уваров не повідомив про належність свого батька до терористичної організації "ЛНР"

Артур Уваров поплатився за приховування правди про свого батька-сепаратиста Максима Уварова

Гарячий скандал ледь не розгорнувся довкола київського Динамо. Сьогодні вранці клубу стало відомо про приналежність одного з футболістів юнацької команди до сім'ї сепаратистів.

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Йдеться про Артура Уварова, якому нещодавно виповнилося 18 років. Кияни випустили заяву на своєму офіційному сайті, повідомивши, що гравець є сином Максима Уварова, який входить до керівних структур так званої "ЛНР".

Зрадник України входить до "комітету народної ради", який займається "держбезпекою, обороною, судовою та законодавчою системою, а також роботою правоохоронних органів". За свої дії Уваров-старший навіть внесено до бази "Миротворець" як ворог України.

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Цю інформацію Артур не розкривав, доки Динамо прямо не звернулося до свого гравця. Футболіст не одразу, але зізнався, що його батько має відношення до військових структур терористичної організації.

Реакція Динамо виявилася негайною, кияни розірвали контракт із Уваровим-молодшим і засудили його за замовчування правди про свого батька. Водночас у клубі зазначили, що завжди виступають за незалежність та територіальну цілісність України.