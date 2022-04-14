В Динамо нашли сына предателя Украины, который воюет за "ЛНР": как отреагировали в клубе

Киевляне возмущены тем, что Артур Уваров не сообщил о принадлежности своего отца к террористической организации "ЛНР"

Артур Уваров поплатился за сокрытие правды о своем отце-сепаратисте Максиме Уварове

Горячий скандал едва не развернулся вокруг киевского Динамо. Сегодня утром клубу стало известно о принадлежность одного из футболистов юношеской команды к семье сепаратистов.

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Речь про Артура Уварова, которому недавно исполнилось 18 лет. Киевляне выпустили заявление на своем официальном сайте, сообщив, что игрок является сыном Максима Уварова, который входит в руководящие структуры так называемой "ЛНР".

Предатель Украины входит в "комитет народного совета", который занимается "госбезопасностью, обороной, судебной и законодательной системой, а также работой правоохранительных органов". За свои деяния Уваров-старший даже внесен в базу "Миротворца" как враг Украины.

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Данную информацию Артур не раскрывал, пока Динамо напрямую не обратилось к своему игроку. Футболист не сразу, но признался, что его отец имеет отношение к военным структурам террористической организации.

Реакция Динамо оказалась незамедлительной, киевляне разорвали контракт с Уваровым-младшим и осудил его за умалчивание правды про своего отца. В то же время в клубе отметили, что всегда выступают за независимость и территориальную целостность Украины.