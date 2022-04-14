Луческу против своей бывшей команды. Прямая видеотрансляция матча Динамо – Галатасарай

Киевское Динамо проведет второй поединок в рамках благотворительного тура. Соперником команды Луческу станет Галатасарай

Динамо vs Галатасарай. Начало матча - 17:00 / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

В четверг, 12 апреля, Динамо сыграет второй благотворительный матч в рамках тура "Match for peace". "Бело-синие" выйдут на поле против Галатасарая.

Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Nef Stadium". Начало – в 17:00 по Киеву. На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

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Киевское Динамо сыграет против бывшей команды Луческу – турецкого Галатасарая. С 2000 по 2002 румынский специалист возглавлял "львов". За короткий период пребывания в клубе Луческу сумел завоевать два трофея – чемпионство (2001/02) и Суперкубок УЕФА (2000).

Сейчас команда переживает не лучшие времена. В чемпионате Турции Галатасарай идет на 14-м месте из 20-ти участников.

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В составе команды есть ряд известных футболистов. Среди них 35-летний Арда Туран, форвард Бафетимби Гомис, проведший лучшие годы карьеры в Лионе, вингер Райан Бабель, объездивший пол-Европы, полузащитник Софьян Фегули, сделавший себе имя в Валенсии.

Тренирует Галатасарай испанский специалист Доменек Торрен.

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Все вырученные от матча средства будут отправлены на счет Министерства социальной политики для решения гуманитарных проблем из-за военной агрессии России.

Напомним, в первом матче благотворительного турне киевляне обыграли Легию со счетом 3:1. В составе киевлян забитыми голами отметились Виталий Буяльский и Артем Беседин (дубль).

Смотрите самые яркие моменты матча Динамо – Легия