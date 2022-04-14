Аталанта – Лейпциг: где и во сколько смотреть матч Лиги Европы

Клуб Руслана Малиновского Аталанта попытается выйти в полуфинал Лиги Европы. По мнению букмекеров, шансы команд практически равны

В Бергамо станет известен полуфиналист Лиги Европы / Фото: "Аталанта" Instagram

Сегодня в Бергамо будет сыгран ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы. Итальянская Аталанта принимает немецкий Лейпциг.

Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Аталанта – Лейпциг.

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Также в Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Неделю назад в Германии была зафиксирована ничья – 1:1.

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Так у кого больше шансов пройти в полуфинал? На этот вопрос не могут однозначно ответить даже букмекеры. Они считают, что силы в этой паре равны.

Котировки на матч:

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Победа Аталанты – 2.65

Ничья – 3.55

Победа Лейпцига – 2.65

Котировки на проход:

Аталанта – 1.95

Лейпциг – 1.91

Важно: с этого сезона при равном счете по сумме двух матчей назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти. То есть правило выездного гола отменено.