Аталанта – Лейпциг: де і у скільки дивитися матч Ліги Європи

Клуб Руслана Малиновського Аталанта спробує вийти у півфінал Ліги Європи. На думку букмекерів, шанси команд практично рівні

У Бергамо стане відомий півфіналіст Ліги Європи / Фото: "Аталанта" Instagram

Сьогодні у Бергамо буде зіграний поєдинок у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи. Італійська Аталанта приймає німецький Лейпциг.

Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Лейпциг.

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Також в Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Megogo .

Тиждень тому у Німеччині була зафіксована нічия – 1:1.

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Тож у кого більше шансів пройти до півфіналу? На це питання не можуть однозначно відповісти навіть букмекери. Вони вважають, що сили у цій парі рівні.

Котирування на матч:

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Перемога Аталанти – 2.65

Нічия – 3.55

Перемога Лейпцига – 2.65

Котирування на прохід:

Аталанта – 1.95

Лейпциг – 1.91

Важливо: з цього сезону при рівному рахунку за сумою двох матчів призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті. Тобто правило виїзного гола скасовано.