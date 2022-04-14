Аталанта – Лейпциг: де і у скільки дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні у Бергамо буде зіграний поєдинок у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи. Італійська Аталанта приймає німецький Лейпциг.
Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Лейпциг.
Також в Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Megogo .
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Тиждень тому у Німеччині була зафіксована нічия – 1:1.
Тож у кого більше шансів пройти до півфіналу? На це питання не можуть однозначно відповісти навіть букмекери. Вони вважають, що сили у цій парі рівні.
Котирування на матч:
- Перемога Аталанти – 2.65
- Нічия – 3.55
- Перемога Лейпцига – 2.65
Котирування на прохід:
- Аталанта – 1.95
- Лейпциг – 1.91
Важливо: з цього сезону при рівному рахунку за сумою двох матчів призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті. Тобто правило виїзного гола скасовано.
February 24, 2022