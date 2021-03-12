Воротар зробив шикарну гольову передачу через все поле і став героєм матчу ЛЄ (відео)

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Гранада" обіграла норвезький "Мольде" з рахунком 2:0, а справжнім героєм зустрічі став воротар іспанської команди Руй Сілва. Португальська голкіпер не тільки зберіг свої ворота "сухими", а й зробив шикарну результативну передачу через все поле.

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Рахунок в матчі на 26-й хвилині відкрив 38-річний нападник "Гранади" Хорхе Моліна. Голкіпер віддав передачу на хід футболістові від своєї штрафної, гравець "Мольде" не зумів її перехопити, і Моліна відправив м'яч у сітку.

А на 75-й хвилині у "Гранади" відзначився ще один ветеран іспанського футболу – 35-річний Роберто Сольдадо, який і встановив остаточний рахунок в матчі – 2:0.

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Нагадаємо, що на цій стадії Ліги Європи "Динамо" вдома програло "Вільярреалу" 0:2, а "Шахтар" на виїзді розбила "Рома" 0:3.

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Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 березня.

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