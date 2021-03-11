"Динамо", "Шахтар" та інші: розклад, трансляції і результати 1/8 Ліги Європи

У четвер, 11 березня, відбуваються перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, в якій продовжують виступи українські "Шахтар" і "Динамо". Нижче – розклад усіх поєдинків дня з телетрансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати.
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Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі
Четвер, 11 березня
19:55 "Динамо" Київ – "Вільярреал"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 4.50 – 1.24
22:00 "Рома" – "Шахтар"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.57 – 2.68
19:55 "Манчестер Юнайтед" – "Мілан"
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.52 – 2.84
19:55 "Славія" П – "Рейнджерс"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 2.24 – 1.71
19:55 "Аякс" – "Янг Бойз"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 1.47 – 2.87
22:00 "Тоттенгем" – "Динамо" Загреб
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.24 – 4.50
22:00 "Гранада" – "Мольде"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 1.34 – 3.50
22:00 "Олімпіакос" – "Арсенал"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 5.00 – 1.20
Матчі-відповіді – 18 березня
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Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" здолав опір "Маккабі" (Тель-Авів), а київське "Динамо" впоралося з "Брюгге".
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