Русский
$ 27,7
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Динамо", "Шахтар" та інші: розклад, трансляції і результати 1/8 Ліги Європи

11 березня, 07:42

Олег Люлька Олег Люлька

Сьогодні відбуваються перші матчі 1/8 фіналу. Повторні – за тиждень

У четвер, 11 березня, відбуваються перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, в якій продовжують виступи українські "Шахтар" і "Динамо". Нижче – розклад усіх поєдинків дня з телетрансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати.

Реклама

Читайте також: "Паулу тішиться нагоді повернутися в Україну, де ми були дуже щасливі". Інтерв'ю з дружиною тренера "Роми"

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі
Четвер, 11 березня

19:55 "Динамо" Київ – "Вільярреал"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 4.50 – 1.24

22:00 "Рома" – "Шахтар"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.57 – 2.68

Реклама

19:55 "Манчестер Юнайтед" – "Мілан"
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.52 – 2.84

19:55 "Славія" П – "Рейнджерс"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 2.24 – 1.71

19:55 "Аякс" – "Янг Бойз"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 1.47 – 2.87

22:00 "Тоттенгем" – "Динамо" Загреб
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.24 – 4.50

22:00 "Гранада" – "Мольде"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 1.34 – 3.50

Реклама

22:00 "Олімпіакос" – "Арсенал"
ТВ: OLL.TV
Котирування на прохід: 5.00 – 1.20

Матчі-відповіді – 18 березня

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Читайте також: Мессі склав компанію Роналду. "Барсу" вибили з Ліги чемпіонів

Реклама

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" здолав опір "Маккабі" (Тель-Авів), а київське "Динамо" впоралося з "Брюгге".

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

розклад результати Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти