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"Динамо" – "Вільярреал": відео голу і небезпечних моментів матчу Ліги Європи

11 березня, 20:31

Олена Павлова Олена Павлова

Кияни на НСК "Олімпійський" приймають іспанську команду

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" приймало іспанський "Вільярреал" на НСК "Олімпійський". Команди почали зустріч без розвідки і могли ні раз забити вже в перші 20 хвилин. А ми ведемо онлайн "Динамо" – "Вільярреал"з усіма найцікавішими подробицями, яскравими фото і відео поєдинку.

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У киян хороший момент був у Циганкова: Родрігес зряче навісив на українця, якому дали пробити головою, але м'яч пройшов трохи вище воріт.

А іспанську команду міг вивести вперед на 4-й хвилині Трігерос, який зльоту завдав сильного удару.

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Стрім матчу "Динамо" – "Вільярреал". Обговорюємо матч разом

У якийсь момент "Динамо" притисло іспанців до їхніх воріт, але першим забив "Вільярреал". Захист киян проспав Морено, який точно уздовж лінії воріт прострелив на Пау Торреса, якому залишалося лише добити м'яч в порожні ворота.

Раніше ми писали, де дивитися матч 1/8 Ліги Європи "Динамо" – "Вільярреал". А поєдинок у відповідь відбудеться за тиждень – 18 березня в Іспанії.

Також захисник "Динамо" зізнався, хто найнебезпечніший в "Вільярреалі".

Дивіться, як "Динамо" вибило з Ліги Європи "Брюгге"

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