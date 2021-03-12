Найбільша помилка "Шахтаря": Каштру розповів, що зламало гру з "Ромою"

Тренер "гірників" засмучений, що рахунок не до кінця справедливий, і не показує того, що було

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру проаналізував поразку "гірників" від "Роми" 0:3в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в Римі. На 23-й хвилині перший гол забив Пеллегріні, а в другому таймі рахунок до великого довели Ель-Шаараві і Манчіні. А ось донеччани свої моменти не реалізували.

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"Вирішальними були чотири хвилини, коли ми пропустили два м'ячі – з 73-ї по 77-у хвилину. Перед другим голом начебто був фол в нашу користь, який не поставили. І пропустили ще один м'яч з кутового. Думаю, що цей момент став переломним і дуже складним", – цитує Каштру "Шахтар"

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головна помилка "Шахтаря"

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"Найбільша помилка в тому, що ми не реалізували чотири явних моменти, які створили. Ми хотіли і працювали, і робили все, щоб забивати м'ячі на виїзді. Це було дуже важливо. І, звичайно ж, потрібно було уникнути трьох пропущених м'ячів. Думаю, що результат по сьогоднішній грі не до кінця справедливий, і не показує того, що було. У першому таймі була досить збалансована гра. Але статистика зараз нічого не означає, всі дивляться на результат. Але якщо говорити про 60% тримання м'яча, про атаки, які ми провели..."

"Рома" – "Шахтар" / Фото: Reuters

Труднощі в атаці

"Ми сьогодні грали проти "Роми", яка діє з лінією з п'яти захисників. Розуміли, що наша перевага буде саме на початку атаки. Потім наші вінгери повинні були розташовуватися між ліній суперника, таким чином відкриваючи зони для розвитку наших атак, що не завжди вдавалося. Стратегічно ми хотіли з самого початку матчу відбирати м'яч у суперника, не давати йому проходити в ті зони, які ми вважали небезпечними для нас.

"Рома" також протягом всього поєдинку не створила величезну кількість моментів, якщо говорити про розвиток гри саме від воріт до наших воріт. Вони забили один м'яч після ауту, і також в першому таймі був один момент, коли вони могли забивати після кутового. У першому таймі ми не змогли показати ту атакуючу гру, яку планували, в порівнянні з другим таймом"

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"Рома" – "Шахтар" / Фото: REUTERS

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський".

Раніше ми писали, що "Каштру знає, що протиставити Фонсеці".

Дивіться огляд матчу "Рома" – "Шахтар"

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