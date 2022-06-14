Повернення капітана: став відомим стартовий склад України на матч з Ірландією

Олександр Петраков та Стівен Кенні визначилися з основою на очний поєдинок у Лодзі. У старт нашої команди повертається Ярмоленко

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної

Сьогодні збірна України проведе останній червневий матч у Лізі націй. Команда Олександра Петракова зіграє з ірландцями в номінально домашньому поєдинку в Лодзі.

Онлайн матчу Україна – Ірландія доступний у нас на сайті. Початок – о 21:45. Тим часом Олександр Петраков та Стівен Кенні визначилися зі стартовими складами. В основу команди повертається капітан Андрій Ярмоленко.

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УКРАЇНА: Різник – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Малиновський, Зінченко – Довбик, Ярмоленко.

Запасні: Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Соболь, Ігнатенко, Мудрик, Циганков, СІкан.

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ІРЛАНДІЯ: Келлехер – Браун, Леніхан, Коллінз, О'Ші, Макклін – Найт, Каллен, Молумбі – Парротт, Хоган.

Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Хуріхейн, Хендрік, Маннінг, Кін, Огбене, Хемілтон, Ебоселе, Робінсон.

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На думку букмекерів, явним фаворитом зустрічі вважається збірна України. Коефіцієнт на перемогу нашої команди становить 1.81. Своєю чергою нічия оцінюється в 3.50, а перемога ірландців – у 5.00.

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Пряма трансляція матчу Україна – Ірландія пройде на телеканалах Індиго та Футбол 1. Також в онлайн-режимі за поєдинком можна буде спостерігати на сервісі OLL.TV.