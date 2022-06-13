Україна – Ірландія. Онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстова трансляція поєдинку Ліги націй УЄФА. До вашої уваги – похвилинний коментар ігри у Лодзі з яскравими фото зі стадіону

Завтра, 14 червня, у польському Лодзі на Міському стадіоні Відзева відбудеться матч Ліги націй, у якому боротимуться Україна та Ірландія. Команди змагаються в рамках дивізіону В у групі 1.

Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Для нашої команди ця гра стане останньою у червневому відрізку поєдинків. За текстовою трансляцією ви можете стежити на нашому сайті.

ОНЛАЙН УКРАЇНА – ІРЛАНДІЯ

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Підопічні Олександра Петракова не виконали свого головного завдання на червень, програвши Уельсу у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022. Щоправда, команда швидко перейшла на Лігу націй, де успішно виконує завдання.

Україна зуміла резервним складом здобути мінімальну перемогу над ірландцями у Дубліні. А через три дні "синьо-жовті" розгромили Вірменію та очолили свій квартет.

І ось тепер нашій команді знову належить зіграти із "зеленими", але вже домашній матч. На жаль, лише номінально домашня, адже через війну проти фашистів Україна не може приймати суперників на своїй території.

Ірландія ж невдало стартувала у Лізі націй. Окрім поразки від України, підопічні Стівена Кенні не змогли взяти очки на полі Вірменії (0:1). Щоправда, після цього ірландці відігралися на Шотландії, розгромивши "тартанову армію" з рахунком 3:0.

КАДРОВЕ ПИТАННЯ

До гри проти Ірландії не готуватимуться травмовані Георгій Бущан і Тарас Степаненко, а також Андрій Пятов, який пішов "на пенсію". Кіпер Шахтаря попрощався зі збірною після гри з вірменами.

Андрій Пятов попрощався зі збірною України / Фото: Getty Images

Водночас Петраков зможе знову розраховувати на Ярмоленка, Соболя та Сироту. Перші двоє пропустили всі ігри Ліги націй, а захисник Динамо не зміг зіграти проти вірмен через хворобу.

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В Ірландії ж послабився склад за цей тиждень з моменту нашої зустрічі в Дубліні. Основна пара центрбеків не зіграє у Лодзі. Іган отримав травму, а Даффі перебрав карток у матчі із Шотландією. Також під питанням через ушкодження участь форварда Огбене.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Явним фаворитом зустрічі вважається збірна України. Коефіцієнт на перемогу нашої команди складає 1.81. У свою чергу нічия оцінюється в 3.50, а перемога ірландців – у 5.00. У відсотковому відношенні розклад сил такий:

перемога України – 53%

нічия – 28%

перемога Ірландії – 19%

ДЕ ДИВИТИСЬ

Пряма трансляція матчу Україна – Ірландія пройде на телеканалах Індіго та Футбол 1. Також в онлайн-режимі за поєдинком можна буде спостерігати на сервісі OLL.TV.