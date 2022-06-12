Отъезд легенды и возвращение капитана: как сборная Украины готовится к матчу с Ирландией

Подопечные Петракова начали подготовку к последней битве цикла в Лиге наций. В строй вернулись три футболиста, которые пропускали поединок с Арменией

Сборная Украины готовится к игре против Ирландии / Фото: УАФ

Вчера сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций. Команда Александра Петракова пока идет без потерь очков и намеревается подняться в Лигу А.

Сегодня же "сине-желтые" начали подготовку к последнему июньскому матчу против ирландцев. Команда собралась на стадионе в Лодзе и провела утреннюю тренировку.

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Участие в ней не брал Андрей Пятов, который вчера провел последний матч за сборную и покинул ее расположение. С учетом травмы Бущана на игру с ирландцами готовятся лишь два кипера – Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык.

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Зато вернулись в обойму другие игроки, которые пропускали встречу с Арменией из-за болезни. К матчу к британцам готовятся Сирота, Соболь и Ярмоленко. Напомним, что именно автогол Андрея в матче с Уэльсом предрешил невыход нашей сборной на ЧМ-2022.

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Матч Украина – Ирландия состоится в Лодзе во вторник, 14 июня. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1, а также сервисе OLL.TV.