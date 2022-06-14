Без форварда Бенфіки: Україна назвала склад на Ірландію

Підопічні Олександра Петракова зіграють свій третій поєдинок у Лізі націй, поки у нашої команди стовідсотковий результат – дві перемоги у двох зустрічах

Роман Яремчук уже пішов у відпустку

Сьогодні збірна України зіграє матч групового етапу Ліги націй. У польському місті Лодзь наша команда прийме Ірландію. Початок зустрічі о 21.45. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Ірландія.

У день гри тренерський штаб національної команди обрав гравців, які можуть вийти на поле.

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Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами):

Андрій Лунін Валерій Бондар Тарас Качараба Денис Попов Сергій Сидорчук Данило Ігнатенко Андрій Ярмоленко Руслан Малиновський Данило Сікан Микола Шапаренко Артем Довбик Ілля Забарний Михайло Мудрик Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Олександр Сирота Едуард Соболь Олександр Зубков Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник

Серед тих, хто був разом із командою у заявку не потрапили форвард Бенфіки Роман Яремчук та півзахисник Дніпра Олександр Піхальонок.

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Нагадаємо, що тиждень тому у Дубліні збірна України обіграла Ірландію – 1:0.