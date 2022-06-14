Без форварда Бенфіки: Україна назвала склад на Ірландію

Сьогодні збірна України зіграє матч групового етапу Ліги націй. У польському місті Лодзь наша команда прийме Ірландію. Початок зустрічі о 21.45. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Ірландія.
У день гри тренерський штаб національної команди обрав гравців, які можуть вийти на поле.
Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами):
- Андрій Лунін
- Валерій Бондар
- Тарас Качараба
- Денис Попов
- Сергій Сидорчук
- Данило Ігнатенко
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Малиновський
- Данило Сікан
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Ілля Забарний
- Михайло Мудрик
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Олександр Сирота
- Едуард Соболь
- Олександр Зубков
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
Серед тих, хто був разом із командою у заявку не потрапили форвард Бенфіки Роман Яремчук та півзахисник Дніпра Олександр Піхальонок.
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Нагадаємо, що тиждень тому у Дубліні збірна України обіграла Ірландію – 1:0.