Возвращение капитана: стал известен стартовый состав Украины на матч с Ирландией

Сегодня сборная Украины проведет последний июньский матч в Лиге наций. Команда Александра Петракова сразится с ирландцами в номинально домашнем поединке в Лодзи.
Онлайн матча Украина – Ирландия доступен у нас на сайте. Начало – в 21:45. Тем временем Александр Петраков и Стивен Кенни определились со стартовыми составами. В основу нашей команды возвращается капитан Андрей Ярмоленко.
УКРАИНА: Ризнык – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зинченко – Довбик, Ярмоленко.
Запасные: Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Соболь, Игнатенко, Мудрик, Цыганков, Сикан.
ИРЛАНДИЯ: Келлехер – Браун, Ленихан, Коллинз, О'Ши, Макклин – Найт, Каллен, Молумби – Парротт, Хоган.
Запасные: О'Лири, Траверс, Кристи, Стивенс, Хурихейн, Хендрик, Маннинг, Кин, Огбене, Хэмилтон, Эбоселе, Робинсон.
По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи считается сборная Украины. Коэффициент на победу нашей команды составляет 1.81. В свою очередь ничья оценивается в 3.50, а победа ирландцев – в 5.00.
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Прямая трансляция матча Украина – Ирландия пройдет на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также в онлайн-режиме за поединком можно будет наблюдать на сервисе OLL.TV.