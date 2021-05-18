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Ось так приклад! Тренер Зінченко відірвався на вечірці перед фіналом Ліги чемпіонів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 11:22
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Іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дозволив собі викурити сигару на святі з стосовно перемоги в чемпіонаті Англії і заспівав
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

У сезоні 2020/2021 МанСіті повернув собі звання кращої команди Туманного Альбіону. Правда, хлопців Хосепа Гвардіоли чекає ще фінал Ліги чемпіонів – 29 травня в Португалії проти Челсі. Незважаючи на швидкий важливий поєдинок, "городяни" дозволили собі повеселитися на вечірці з нагоди чемпіонства.

До речі, минулого тижня Гвардіола купив особняк у російського олігарха.

Головний тренер Манчестер Сіті також "відірвався" на святкуванні. У Мережу потрапило відео, як 50-річний Пеп з сигарою в роті співає популярну пісню Do not Look Back in Anger групи Oasis. Зокрема, кадри опублікував в Twitter ресурс SportBible:

На цьому тижні команда українця Олександра Зінченка проведе два матчі Прем'єр-ліги і завершить сезон на внутрішній арені. У середу Сіті зіграє в гостях у скромного Брайтона, а в неділю прийме Евертон, який ще б'ється за путівку в єврокубки.

Читайте також: Гвардіола обійшов Лобановського, але програє Луческу – рейтинг найуспішніших тренерів.

Дивіться, як МанСіті обіграв ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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