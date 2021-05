Ось так приклад! Тренер Зінченко відірвався на вечірці перед фіналом Ліги чемпіонів

Іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дозволив собі викурити сигару на святі з стосовно перемоги в чемпіонаті Англії і заспівав

Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

У сезоні 2020/2021 МанСіті повернув собі звання кращої команди Туманного Альбіону. Правда, хлопців Хосепа Гвардіоли чекає ще фінал Ліги чемпіонів – 29 травня в Португалії проти Челсі. Незважаючи на швидкий важливий поєдинок, "городяни" дозволили собі повеселитися на вечірці з нагоди чемпіонства.

До речі, минулого тижня Гвардіола купив особняк у російського олігарха.

Головний тренер Манчестер Сіті також "відірвався" на святкуванні. У Мережу потрапило відео, як 50-річний Пеп з сигарою в роті співає популярну пісню Do not Look Back in Anger групи Oasis. Зокрема, кадри опублікував в Twitter ресурс SportBible:

На цьому тижні команда українця Олександра Зінченка проведе два матчі Прем'єр-ліги і завершить сезон на внутрішній арені. У середу Сіті зіграє в гостях у скромного Брайтона, а в неділю прийме Евертон, який ще б'ється за путівку в єврокубки.

