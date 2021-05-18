Вот так пример! Тренер Зинченко оторвался на вечеринке перед финалом Лиги чемпионов

Испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола позволил себе выкурить сигару на празднике по поводу победы в чемпионате Англии и запел

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

В сезоне 2020/2021 МанСити вернул себе звание лучшей команды Туманного Альбиона. Правда, парней Хосепа Гвардиолы ждет еще финал Лиги чемпионов – 29 мая в Португалии против Челси. Несмотря на скорый важный поединок, "горожане" позволили себе повеселиться на вечеринке по случаю чемпионства.

Кстати, на прошлой неделе Гвардиола купил особняк у российского олигарха.

Главный тренер Манчестер Сити также "оторвался" на праздновании. В Сеть попало видео, как 50-летний Пеп с сигарой во рту поет в компании популярную песню Don’t Look Back in Anger группы Oasis. В частности, кадры опубликовал в Twitter ресурс SportBible:

На этой неделе команда украинца Александра Зинченко проведет два матча Премьер-лиги и завершит сезон на внутренней арене. В среду Сити сыграет в гостях у скромного Брайтона, а в воскресенье примет Эвертон, который еще бьется за путевку в еврокубки.

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Смотрите, как МанСити обыграл ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов: