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Гвардиола обошел Лобановского, но проигрывает Луческу. Рейтинг самых успешных тренеров

26 апреля, 10:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В рейтинге по количеству завоеванных трофеев главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола обошел Валерия Лобановского, но уступает Луческу и Фергюсону

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне завоевал свой 30-й титул в тренерской карьере. Напомним, "горожане" в финале Кубка английской лиги обыграли Тоттенхэм со счетом 1:0.

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По числу трофеев за карьеру Гвардиола обошел Валерия Лобановского и поднялся на чистое третье место в списке самых титулованных тренеров. У Гвардиолы 30 трофеев, у Лобановского – 29. Отметим, что в данных расчетах не учитывались три трофея победителя Кубка чемпионов Содружества киевского Динамо при Лобановском – в 1997, 1998 и 2002 годах.

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Мирча Луческу

Лидером по количеству трофеев за карьеру является экс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон – 49. А на втором месте нынешний тренер киевского Динамо Мирча Луческу – 34. Он также вчера добавил себе в зачет один титул – киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины.

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Мирча Луческу Хосеп Гвардиола Алекс Фергюсон Валерий Лобановский

Источник: sport24.ru

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