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Гвардіола купив особняк у російського олігарха: шикарний білий будинок за великі гроші

Олена Павлова Олена Павлова
13 травня, 10:04
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Головний тренер Манчестер Сіті придбав особняк у престижному районі Барселони, яким також володів свого часу капітан збірної Мексики
Хосеп Гвардіола і його новий будинок
Хосеп Гвардіола і його новий будинок / Фото: Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в цьому сезоні втретє став чемпіоном Англії. Однак нерухомістю в Британії не цікавиться. Замість цього він придбав будинок у Барселоні. Шикарний білий особняк колись належав футболістові Рафаелю Маркесу, поки капітан збірної Мексики виступав у складі каталонського гранда.

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За даними Chronicle Global, останнім часом цим розкішним будинком в ексклюзивному районі Педральбес володів російський олігарх, у якого Гвардіола в лютому 2021 року і викупив нерухомість.

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Будинок площею 741 квадратний метр на території в 2000 квадратів оцінюється в 10 мільйонів євро. В особняку на три поверхи є басейн з підігрівом, панорамний вид на місто, сад і задній двір з гаражем не менше, ніж на чотири машини.

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Раніше Леброн Джеймс продав будинок в Маямі за 13 мільйонів.

А інший легендарний баскетболіст НБА, Шакіл О'Ніл, продає будинок за 16 мільйонів доларів.

Дивіться, як Манчестер Сіті Гвардіоли грає в Лізі чемпіонів

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