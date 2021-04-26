Гвардіола обійшов Лобановського, але програє Луческу. Рейтинг найуспішніших тренерів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні завоював свій 30-й титул у тренерській кар'єрі. Нагадаємо, "Городяни" у фіналі Кубка англійської ліги обіграли Тоттенхем з рахунком 1:0.
За кількістю трофеїв за кар'єру Гвардіола обійшов Валерія Лобановського і піднявся на чисте третє місце в списку найбільш титулованих тренерів. У Гвардіоли 30 трофеїв, у Лобановського – 29. Зазначимо, що в цих розрахунках не враховувалися три трофеї переможця Кубка чемпіонів Співдружності київського Динамо при Лобановському – в 1997, 1998 і 2002 роках.
Лідером за кількістю трофеїв за кар'єру є екстренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон – 49. А на другому місці нинішній тренер київського Динамо Мірча Луческу – 34. Він також вчора додав собі в залік один титул – київське Динамо достроково стало чемпіоном України.
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