Ось, хто заслужив на Золотий м'яч: футболіст Челсі врятував життя фаната в матчі АПЛ

Зустріч Вотфорда і Челсі була призупинена на 13-й хвилині гри, коли футболіст "аристократів" Маркос Алонсо показав арбітру зустрічі, що на трибунах одному з уболівальників стало погано.

Рефері вирішив забрати команди з поля під час надання медичної допомоги фанату.

За інформацією BBC, у вболівальника "шершнів" трапився серцевий напад. Лікарі надали йому допомогу, і стан фаната стабілізувався. Його відвезли зі стадіону до найближчої лікарні.

Матч Прем'єр-ліги призупинили на півгодини. Гравці повернулися на поле, отримали 5 хвилин на розминку та відновили зустріч.

