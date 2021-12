Вот, кто заслужил Золотой мяч: футболист Челси спас жизнь фаната в матче АПЛ

Встреча Уотфорда и Челси была остановлена на 13-й минуте игры, когда футболист "аристократов" Маркос Алонсо показал арбитру встречи, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо.

Credit to Marcos Alonso who helped the medical staff identify the fan in the crowd who had collapsed pic.twitter.com/TpMoSl19yE

Рефери принял решение увезти команды с поля во время оказания медицинской помощи фанату.

По информации BBC, у болельщика "шершней" случился сердечный приступ. Врачи оказали ему помощь и состояние фаната стабилизировалось. Его увезли со стадиона в ближайшую больницу.

Матч Премьер-лиги приостановили на полчаса. Игроки вернулись на поле, получили 5 минут на разминку и возобновили встречу.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan who had a cardiac arrest but has now been stabilised and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. pic.twitter.com/wa3QfyF0Em