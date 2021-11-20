Клопп принизив Артету: Ліверпуль розірвав Арсенал у центральному матчі АПЛ

У суботу, 20 листопада, у матчі 12 туру АПЛ Ліверпуль приймав лондонський Арсенал. Онлайн Ліверпуль – Арсенал ми проводили на нашому сайті.
Початок поєдинку не віщував жодного розгрому, тим більше зустрічалися команди-сусіди за турнірною таблицею.
Лише наприкінці першого тайму гравець Ліверпуля Александер-Арнольд виконав чергову подачу до штрафного майданчика суперника зі стандарту, звідки точно пробив Мане – 1:0.
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Початок другої 45-хвилинки не віщував нічого хорошого для "канонірів". На 52-й хвилині поєдинку гравець Арсеналу Тавареш грубо помилився при передачі, чим скористався Жота, нападник вбіг у штрафний майданчик, обіграв голкіпера і точно пробив у порожні ворота – 2:0!
Розгром лондонської команди завершили найкращий форвард Ліверпуля Салах та японець Мінаміно – 4:0!
Головний тренер "червоних" Юрген Клопп переграв свого опонента Мікеля Артету, зупинивши безпрограшну серію Арсеналу в АПЛ на позначці вісім матчів.
Англійська Прем'єр-Ліга. 12 тур
Ліверпуль – Арсенал 4:0
Голи: Мане, 39, Жота, 52, Салах, 74, Мінаміно, 77
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Цімікас – Тьяго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76), Фабіньо – Салах, Мане, Діогу Жота (Мінаміно, 76).
Арсенал: Ремсдейл – Томіясу, Габріел, Вайт, Нуну Тавареш – Сака, Сміт-Роу, Парті (Ель-Ненні, 84), Локонга (Мейтленд-Найлз, 53) – Ляказетт (Едегор, 67), Обамеянг.
Після перемоги Ліверпуль піднявся на друге місце в АПЛ, обійшовши МанСіті Олександра Зінченка та Вест Хем Андрія Ярмоленка, Арсенал залишився п'ятим.