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Маріуполь --
Львів --
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Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
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4 грудня 00:00
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Барселона --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Клопп принизив Артету: Ліверпуль розірвав Арсенал у центральному матчі АПЛ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 листопада, 21:30
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У поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль обіграв лондонський Арсенал з рахунком 4:0
Ліверпуль vs Арсенал
Ліверпуль vs Арсенал / Фото: Reuters

У суботу, 20 листопада, у матчі 12 туру АПЛ Ліверпуль приймав лондонський Арсенал. Онлайн Ліверпуль – Арсенал ми проводили на нашому сайті.

Початок поєдинку не віщував жодного розгрому, тим більше зустрічалися команди-сусіди за турнірною таблицею.

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Лише наприкінці першого тайму гравець Ліверпуля Александер-Арнольд виконав чергову подачу до штрафного майданчика суперника зі стандарту, звідки точно пробив Мане – 1:0.

Початок другої 45-хвилинки не віщував нічого хорошого для "канонірів". На 52-й хвилині поєдинку гравець Арсеналу Тавареш грубо помилився при передачі, чим скористався Жота, нападник вбіг у штрафний майданчик, обіграв голкіпера і точно пробив у порожні ворота – 2:0!

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Розгром лондонської команди завершили найкращий форвард Ліверпуля Салах та японець Мінаміно – 4:0!

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп переграв свого опонента Мікеля Артету, зупинивши безпрограшну серію Арсеналу в АПЛ на позначці вісім матчів.

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Англійська Прем'єр-Ліга. 12 тур

Ліверпуль – Арсенал 4:0

Голи: Мане, 39, Жота, 52, Салах, 74, Мінаміно, 77

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Цімікас – Тьяго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76), Фабіньо – Салах, Мане, Діогу Жота (Мінаміно, 76).

Арсенал: Ремсдейл – Томіясу, Габріел, Вайт, Нуну Тавареш – Сака, Сміт-Роу, Парті (Ель-Ненні, 84), Локонга (Мейтленд-Найлз, 53) – Ляказетт (Едегор, 67), Обамеянг.

Після перемоги Ліверпуль піднявся на друге місце в АПЛ, обійшовши МанСіті Олександра Зінченка та Вест Хем Андрія Ярмоленка, Арсенал залишився п'ятим.

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40:8
38
3
Дніпро-1
15
24:15
31
4
Зоря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львів
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
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