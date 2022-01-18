Оце посилення! Змінника Миколенка назвали найкращим, а він ще жодного разу не зіграв за Динамо

Першу половину сезону Дубінчак провів в оренді у Дніпрі-1, але після продажу Миколенка кияни відкликали свого вихованця.
У Дніпрі дуже шкодують за цю втрату і називають Дубінчака найкращим лівим захисником в Україні, якщо не у всій Європі.
"Хочу подякувати Дубінчаку за те, що він дав нашій команді. Владислав був дуже корисним і довів, що є найкращим латералем України і, на мою думку, одним з найкращих на цій позиції і в Європі", – сказав головний тренер команди Ігор Йовічевич" прес-службі клубу.
Зазначимо, що замість Дубінчака у Дніпро вирушив інший футболіст Динамо Роман Вантух.
Далі по темі
Цього сезону Дубінчак провів 18 матчів за Дніпро-1 і зробив чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 1 мільйон євро.
А от у Миколенка можуть виникнути проблеми у Англії. Справа в тому що головного тренера Евертона Рафаеля Бенітеса було звільнено. Сподіватимемося, що його змінник так само довірятиме українцю, як і іспанець.