Новий Миколенко? Дніпро-1 орендував у Динамо швидкісного захисника

Фланговий захисник Роман Вантух виступатиме за Дніпро-1 до кінця сезону

Роман Вантух замінив Владислава Дубінчака у Дніпрі-1 / Фото: Колаж: Сьогодні

23-річний захисник виступатиме у команді Йовічевіча на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Дніпра-1.

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Роман Вантух має замінити у команді Владислава Дубінчака, якого Луческу повернув до Києва після трансферу Миколенко до англійського Евертону.

Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

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В осінній частині чемпіонату Вантух виступав за одеський Чорноморець. У складі "моряків" фулбек провів 10 матчів та віддав один асист.

Раніше ми повідомляли, що першим новачком Дніпро-1 під час зимової перерви став вихованець Барселони, який грав за мадридський Реал.

Марк Гуаль забивав за дубль "вершкових" / Фото: Twitter

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Нагадаємо, за 12 турів до фінішу Прем'єр-ліги Дніпро-1 посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи на п'ять очок від Динамо.