Вот это усиление! Сменщика Миколенко назвали лучшим, а он еще ни разу не сыграл за Динамо

Первую половину сезона Дубинчак провел в аренде в Днепре-1, но после продажи Миколенко киевляне отозвали своего воспитанника.
В Днепре очень жалеют об этой потере и называют Дубинчака лучшим левым защитником в Украине, если не во всей Европе.
"Хочу поблагодарить Дубинчака за то, что он дал нашей команде. Владислав был очень полезен и доказал, что является лучшим латералем Украины и, по-моему, одним из лучших на этой позиции и в Европе", – сказал главный тренер команды Игор Йовичевич пресс-службе клуба.
Отметим, что вместо Дубинчака в Днепр отправился другой футболист Динамо Роман Вантух.
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В текущем сезоне Дубинчак провел 18 матчей за Днепр-1 и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 1 миллион евро.
А вот у Миколенко могут возникнуть проблемы в Англии. Дело в том, что главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес был уволен. Будем надеяться, что его сменщик так же будет доверять украинцу, как и испанец.