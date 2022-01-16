Миколенко залишився без тренера – офіційно

Евертон оголосив про звільнення наставника команди Рафаеля Бенітеса

Миколенко в Евертоні уже без Бенітеса / Фото: REUTERS

Заява про відставку Бенітеса, що пропрацював біля керма "ірисок" лише півроку, опублікована на офіційному сайті Евертона.

Про те, хто його замінить, оголосять пізніше.

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Звільнення Бенітеса сталося після виїзної поразки 1:2 від аутсайдера англійської Прем'єр-ліги Норвіча, яка стала наслідком двох помилок Віталія Миколенка.

У іспанського тренера Рафаеля Бенітеса, який із Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів-2005, в Евертоні не склалося. З останніх 13 матчів у АПЛ команда виграла лише один, а програла дев'ять, опустившись майже до зони вильоту.

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Бенітес і Миколенко / Фото: Getty Images, Reuters

На Бенітеса Миколенко, до суботніх помилок, справляв приємне враження. Іспанець покладав на українця великі надії.

"Це майбутнє Евертона, точно. Я вражений, тому що ми гадали, що Миколенко не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Трудяга, хороший хлопець", – казав Бенітес про ексдинамівця, придбаного Евертоном за 23 млн євро.

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Чи матиме Миколенко таку ж довіру нового тренера Евертона, ім'я якого поки що не називається, це ще питання.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Нагадаємо, напередодні звільнили і колишнього тренера Миколенка зі збірної України. Андрій Шевченко втратив роботу у Дженоа.