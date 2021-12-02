Оце так поворот! Мірчу Луческу кличуть у збірну

Віце-президент технічної комісії Федерації футболу Румунії Аурел Цикляну розповів, чиї кандидатури розглядаються як претенденти на посаду головного тренера національної команди.
У списку 12 людей. Серед них головний наставник київського Динамо Мірча Луческу.
Усі претенденти на посаду головного тренера збірної Румунії:
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- Мірча Луческу
- Резван Луческу
- Едвард Йорданеску
- Ангел Йорданеску
- Георге Хаджі
- Віктор Піцурке
- Космін Олерою
- Дан Петреску
- Адріан Урсеа
- Адріан Муту
- Ласло Болоні
- Костел Гилке
До речі, Луческу вже тренував збірну Румунії – у 1981-1986 роках.
Раніше ми писали, що кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який є головним тренером Палмейраса.
Нагадаємо, що у потенційні змінники Луческу раніше пророкували Андрія Шевченка, але той нещодавно очолив Дженоа.