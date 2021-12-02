Вот это поворот! Мирчу Луческу зовут в сборную

Главный тренер киевского Динамо вместе с сыном в числе 12 претендентов на пост главного тренера сборной Румынии

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Вице-президент технической комиссии Федерации футбола Румынии Аурел Цикляну рассказал, чьи кандидатуры рассматриваются в качестве претендентов на пост главного тренера национальной команды.

В списке 12 человек. Среди них и главный наставник киевского Динамо Мирча Луческу.

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Все претенденты на пост главного тренера сборной Румынии:

Мирча Луческу;

Рэзван Луческу;

Эдвард Иорданеску;

Ангел Иорданеску;

Георге Хаджи;

Виктор Пицуркэ;

Космин Олэрою;

Дан Петреску;

Адриан Урсеа;

Адриан Муту;

Ласло Болони;

Костел Гылкэ.

Кстати, Луческу уже тренировал сборную Румынии – в 1981-1986 годах.

Ранее мы писали, что киевляне вели переговоры с 42-летним португальцем Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером Палмейраса.

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Напомним, что в потенциальные сменщики Луческу ранее прочили Андрея Шевченко, но тот недавно возглавил Дженоа.