Вот это поворот! Мирчу Луческу зовут в сборную

Вице-президент технической комиссии Федерации футбола Румынии Аурел Цикляну рассказал, чьи кандидатуры рассматриваются в качестве претендентов на пост главного тренера национальной команды.
В списке 12 человек. Среди них и главный наставник киевского Динамо Мирча Луческу.
Все претенденты на пост главного тренера сборной Румынии:
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- Мирча Луческу;
- Рэзван Луческу;
- Эдвард Иорданеску;
- Ангел Иорданеску;
- Георге Хаджи;
- Виктор Пицуркэ;
- Космин Олэрою;
- Дан Петреску;
- Адриан Урсеа;
- Адриан Муту;
- Ласло Болони;
- Костел Гылкэ.
Кстати, Луческу уже тренировал сборную Румынии – в 1981-1986 годах.
Ранее мы писали, что киевляне вели переговоры с 42-летним португальцем Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером Палмейраса.
Напомним, что в потенциальные сменщики Луческу ранее прочили Андрея Шевченко, но тот недавно возглавил Дженоа.