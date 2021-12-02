Динамо шукає заміну для Луческу: один варіант уже зірвався

Кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який нині є головним тренером Палмейраса, але вони не мали успіху

Абел Феррейра і Мірча Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

Динамо було одним із клубів, які намагалися домовитися з Феррейрою, але отримали від нього відмову.

Про це повідомляє бразильське видання UOL Esporte.

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Також Феррейра відмовив Аль-Раяну (Катар), Аль-Насру (Саудівська Аравія), Фенербахче (Туреччина) та Бордо (Франція).

Не виключено, що португальський фахівець урешті-решт перебереться до Лідса, контракт чинного тренера якого Марсело Б'єлси спливає влітку 2022 року.

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Абел Феррейра, який свого часу працював у Бразі та ПАОК, очолив бразильський Палмейрас у листопаді минулого року, але за цей час уже встиг двічі виграти з командою Кубок Лібертадорес.

Нагадаємо, що контракт Динамо з Мірчею Луческу, з яким кияни двічі поспіль вийшли до групового турніру ЛЧ, розрахований до літа 2024 року.

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Румунському наставнику – 76 років.

Як потенційного змінника йому раніше пророкували Андрія Шевченка, але той нещодавно очолив Дженоа.