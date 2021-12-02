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Динамо ищет замену для Луческу: один вариант уже сорвался

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 11:49
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Киевляне вели переговоры с 42-летним португальцем Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером Палмейраса, но они не увенчались успехом
Абел Феррейра и Мирча Луческу
Абел Феррейра и Мирча Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня

Динамо было одним из клубов, которые пытались договориться с Феррейрой, но получили от него отказ.

Об этом сообщает бразильское издание UOL Esporte.

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Также Феррейра отказал Аль-Райяну (Катар), Аль-Насру (Саудовская Аравия), Фенербахче (Турция) и Бордо (Франция).

Не исключено, что португальский специалист в итоге переберется в Лидс, контракт действующего тренера которого Марсело Бьелсы истекает летом 2022 года.

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Абел Феррейра, в свое время работавший в Браге и ПАОК, возглавил бразильский Палмейрас в ноябре прошлого года, но за это время уже успел дважды выиграть с командой Кубок Либертадорес.

Напомним, что контракт Динамо с Мирчей Луческу, с которым киевляне дважды кряду вышли в групповой турнир ЛЧ, рассчитан до лета 2024 года.

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Румынскому наставнику идет 77-й год.

В потенциальные сменщики ему ранее прочили Андрея Шевченко, но тот недавно возглавивил Дженоа.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко
Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

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