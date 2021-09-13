Шевченко замінить Луческу в Динамо! Названа дата

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може повернутися в свій рідний клуб, замінивши в наступному сезоні румунського фахівця

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Вчора Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан в матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

Колишньому наставнику збірної України пророкують посаду головного тренера Мілана. Та й сам Андрій Миколайович раніше заявляв, що не проти б очолити італійський клуб.

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Але є і запасний варіант. Шевченко може очолити клуб, де починав і закінчував кар'єру – київське Динамо.

"Луческу ще цей сезон відпрацює з Динамо, а потім прийде Андрій Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко", – прозвучала інформація в програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що в червні Мірча Луческу продовжив контракт із Динамо до 2023 року. З приходом Луческу кияни виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок України і вперше за чотири роки вийшли в групу Ліги чемпіонів.

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Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нині Динамо також лідирує в чемпіонаті України.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забиті 22 Пропущені 2 Різниця 20 Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Шахтар Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забиті 14 Пропущені 4 Різниця 10 Результати останніх матчів: В Н В В П 3 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В 4 Десна Дес 7 4 1 2 11 12 -1 13 Забиті 11 Пропущені 12 Різниця -1 Результати останніх матчів: Н П П В В 5 Дніпро-1 Дні 7 4 1 2 12 8 4 13 Забиті 12 Пропущені 8 Різниця 4 Результати останніх матчів: П В В П В 6 Ворскла Вор 7 3 3 1 13 7 6 12 Забиті 13 Пропущені 7 Різниця 6 Результати останніх матчів: Н П В Н В 7 Зоря Зор 7 3 2 2 13 9 4 11 Забиті 13 Пропущені 9 Різниця 4 Результати останніх матчів: Н В В Н П 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забиті 6 Пропущені 9 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забиті 7 Пропущені 7 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Минай Мин 6 1 3 2 5 7 -2 6 Забиті 5 Пропущені 7 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н Н П Н П 12 Металіст 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П П В 13 Чорноморець Чор 7 1 2 4 9 18 -9 5 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н Н П В П 14 Колос Кол 6 1 2 3 3 12 -9 5 Забиті 3 Пропущені 12 Різниця -9 Результати останніх матчів: П П П Н В 15 Маріуполь Мар 7 1 1 5 11 16 -5 4 Забиті 11 Пропущені 16 Різниця -5 Результати останніх матчів: В П П П П 16 Львів Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забиті 4 Пропущені 12 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П Н П П

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А вже завтра клуб стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" Динамо зіграє проти Бенфіки.