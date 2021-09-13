14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шевченко замінить Луческу в Динамо! Названа дата

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 вересня, 11:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може повернутися в свій рідний клуб, замінивши в наступному сезоні румунського фахівця
Мірча Луческу і Андрій Шевченко
Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Вчора Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан в матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

Колишньому наставнику збірної України пророкують посаду головного тренера Мілана. Та й сам Андрій Миколайович раніше заявляв, що не проти б очолити італійський клуб.

Реклама

Але є і запасний варіант. Шевченко може очолити клуб, де починав і закінчував кар'єру – київське Динамо.

"Луческу ще цей сезон відпрацює з Динамо, а потім прийде Андрій Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко", – прозвучала інформація в програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що в червні Мірча Луческу продовжив контракт із Динамо до 2023 року. З приходом Луческу кияни виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок України і вперше за чотири роки вийшли в групу Ліги чемпіонів.

Реклама

Луческу і Динамо
Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нині Динамо також лідирує в чемпіонаті України.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті 22
Пропущені 2
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті 14
Пропущені 4
Різниця 10
Результати останніх матчів: В Н В В П
3
Олександрія Олександрія Оле
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
4
Десна Десна Дес
7
4
1
2
11
12
-1
13
Забиті 11
Пропущені 12
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В В П В
6
Ворскла Ворскла Вор
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті 13
Пропущені 7
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В Н В
7
Зоря Зоря Зор
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті 6
Пропущені 9
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н Н П Н П
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Колос Колос Кол
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті 3
Пропущені 12
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті 11
Пропущені 16
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П П П
16
Львів Львів Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті 4
Пропущені 12
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П П

Реклама

А вже завтра клуб стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" Динамо зіграє проти Бенфіки.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
6
4:12
2
Показати бiльше
Понеділок, 13 вересня
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти