Замість стадіону – камера: футболісту Сельти загрожує термін за зґвалтування

Іспанська преса повідомляє, що 26-річного нападника Сельти Санті Мінe звинувачують у зґвалтуванні дівчини. Злочин стався п'ять років тому.
Суд пройде цього тижня. Футболісту загрожує вісім років ув'язнення.
Санті Міна – основний гравець Сельти. У нинішньому чемпіонаті Іспанії він провів 28 матчів, забив 7 голів і зробив 3 результативні передачі.
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На трансферному ринку вартість іспанського нападаючого – 15 мільйонів євро.
Раніше ми писали, що Андрес Ескобар, котрий сім років був на контракті у Динамо, засуджений в Ісландії за зґвалтування.
Раніше колишній гравець Динамо потрапив у жахливу ДТП. Позашляховик Олександра Яковенка зіткнувся з іншим автомобілем у Туреччині, чотири людини потрапили до лікарні