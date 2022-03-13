Колишній гравець Динамо потрапив у страшну ДТП. Є постраждалі

Позашляховик Олександра Яковенка зіткнувся з іншою машиною в Туреччині, четверо осіб потрапили до лікарні

Яковенко в ДТП не постраждав / Фото: Колаж: Сьогодні

У Туреччині потрапив до ДТП колишній півзахисник київського Динамо Олександр Яковенко. Раніше український футболіст загинув у жахливій аварії.

Позашляховик Олександра Яковенка на українських номерах зіткнувся з іншим авто на трасі Стамбул – Ізмір. Від удару воно перекинулося. Четверо осіб постраждали і були відправлені до лікарні. Водночас водій перебуває в критичному стані, повідомляє sport.ua.

Реклама

За попередньою інформацією, водій автомобіля, в якому перебували турецькі громадяни, не впорався з керуванням.

Читайте також: Дружина українського футболіста на смерть розбилася у ДТП (фото, відео)

За наявною інформацією, сам Яковенко, як і його родичі (йдеться про батька, матір та дружину), які перебували в джипі, серйозно не постраждали.

Реклама

Нагадаємо, Олександр є сином відомого тренера Павла Яковенка, який донедавна очолював Оболонь.