Бывший игрок Динамо попал в жуткое ДТП. Есть пострадавшие

Внедорожник Александра Яковенко столкнулся с другой машиной в Турции, четверо человек попали в больницу

Яковенко в ДТП не пострадал / Фото: Коллаж: Сегодня

В Турции попал в ДТП бывший полузащитник киевского Динамо Александр Яковенко. Ранее украинский футболист погиб в ужасной аварии.

Внедорожник Александра Яковенко, на украинских номерах, столкнулся с другим авто на трассе Стамбул – Измир. От удара оно перевернулось. Четверо человек пострадали и были отправлены в больницу. При этом водитель находится в критическом состоянии, сообщает sport.ua.

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По предварительной информации, водитель автомобиля, в котором находились турецкие граждане, не справился с управлением.

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По имеющейся информации, сам Яковенко, как и его родственники (речь идет об отце, матери и супруге), пребывавшие в джипе, всерьез не пострадали.

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Напомним, Александр является сыном известного тренера Павла Яковенко, который до недавних пор возглавлял Оболонь.