Колишній гравець Динамо отримав два роки в'язниці: поглумився над п'яною жінкою

Футболіста Андреса Ескобара, який сім років був на контракті у киян, засуджено в Ісландії за зґвалтування

Ескобар уже в тюрьмі

30-річний колумбійський півзахисник Андрес Ескобар сів у в'язницю.

В Ісландії футболіста засудили до двох років ув'язнення за згвалтування жінки, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

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Встановлено, що інцидент стався 19 вересня 2021 року, після чого Ескобар був усунений від виступів за клуб Лейкнір із Рейк'явіка, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, що Андрес Ескобар був на контракті київського Динамо з 2011 до 2018 року. За цей час зіграв лише один матч у Кубку України.

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