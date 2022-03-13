Бывший игрок Динамо получил два года тюрьмы: надругался над пьяной женщиной

Футболист Андрес Эскобар, который семь лет был на контракте у киевлян, осужден в Исландии за изнасилование

Эскобар уже в тюрьме

30-летний колумбийский полузащитник Андрес Эскобар сел в тюрьму.

В Исландии футболиста приговорили к двум годам тюремного заключения за изнасилование женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

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Установлено, что инцидент произошел 19 сентября 2021 года, после чего Эскобар был отстранен от выступлений за клуб Лейкнир из Рейкьявика, сообщает sport.ua.

Напомним, что Андрес Эскобар был на контракте киевского Динамо с 2011 по 2018 год. За это время сыграл всего один матч в Кубке Украины.

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Ранее бывший игрок Динамо попал в жуткое ДТП. Внедорожник Александра Яковенко столкнулся с другой машиной в Турции, четверо человек попали в больницу.