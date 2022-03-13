Легендарный клуб вывез из Украины юных футболистов к себе в Италию

Ювентус предоставил свои автобусы для эвакуации юных футболистов Миная, теперь игроки продолжат тренироваться в Турине

Автобусы Ювентуса приехали в Украину

Футбольный клуб Ювентус из Турина помог с эвакуацией воспитанников закарпатской команды Минай. Детей на автобусах Ювентуса вывезли в Италию.

"Более 2500 км в пути, чтобы протянуть руку помощи детям, которые пострадали от войны в Украине", – так назвали свою миссию в итальянском клубе.

Теперь юные закарпатские футболисты будут тренироваться на базе туринского клуба до окончания войны.

Реклама

Реклама

Читайте также: