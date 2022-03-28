Вместо стадиона – камера: футболисту Сельты грозит срок за изнасилование

Форвард Санти Мина в 2017 году изнасиловал девушку, теперь футболист может сесть в тюрьму на восемь лет

Суд над Миной начнется на этой неделе / Фото: Instagram

Испанская пресса сообщает, что 26-летний нападающий Сельты Санти Мина обвиняется в изнасиловании девушки. Преступление произошло пять лет назад.

Суд пройдет на этой неделе. Футболисту грозит восемь лет тюрьмы.

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Санти Мина – основной игрок Сельты. В нынешнем чемпионате Испании он провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

На трансферном рынке стоимость испанского нападающего – 15 миллионов евро.

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Ранее мы писали, что Андрес Эскобар, который семь лет был на контракте у Динамо, осужден в Исландии за изнасилование.

Ранее бывший игрок Динамо попал в жуткое ДТП. Внедорожник Александра Яковенко столкнулся с другим автомобилем в Турции, четыре человека попали в больницу.