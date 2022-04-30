"Вас бандерівці бомблять". Батьки легенди Динамо вірять російській пропаганді

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич на прикладі своїх батьків розповів, як пропагандисти з країни-агресора зомбують людей

Батьки Хацкевича перебувають під впливом російської пропаганди / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація займається системним промиванням мозку свого населення і громадян країн-сателітів. Наскільки ефективно діє геббельсівська пропаганда російського телебачення, показав на прикладі своїх батьків Олександр Хацкевич.

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Вони не хочуть вірити в те, що винуватцями того, що відбувається в Україні, є Росія, а все списують на міфічних бандерівців та неонацистів.

"Ти своїм батькам говориш, а вони тобі не вірять. Вони там розуміють, що відбувається, але досі не вірять. Коли я після 4-го числа надсилав фотографії з Бучі, з Гостомеля, то вони попросили мене просто більше не надсилати ці фотографії. Вони сказали, що у нас інша інформація. На сьогоднішній момент, коли ми спілкуємося, то цю тему не торкаємось.

За місяць окупації у Бучі солдати з Хабаровського краю вбили кілька сотень людей / Колаж "Сьогодні"

Перші наші такі розмови були: "Вас же там ці бандерівці, неонацисти бомблять". Я кажу: "Ну так, нам не було що робити до 24-го числа, а зараз ось просто росіяни відгуляли 23 лютого, день захисника там якогось, пішли рятувати вашого сина російськомовного в Києві, а ми починаємо бомбити, щоб їм нічого не дісталося". Оце такі були розмови. Я їх розумію, мені насправді їх шкода. Але ми зараз цьому моменту взагалі не приділяємо жодної уваги. Мене хвилює їхнє здоров'я, а їх – онуки та правнук. Вони хочуть, щоб я повернувся до Білорусі, але я сказав, що паспорт Білорусі не поміняю, але буду жити в Україні", – сказав Хацкевич в інтерв'ю каналу Бомбардир.

Олександр Хацкевич / Фото: AFP

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Раніше легенда Білорусі Олександр Хацкевич назвав свою країну співучасником війни. Все через політику білоруського диктатора Лукашенка, який намагається у всьому догодити своєму другові Путіну.

Крім того Хацкевич мріє зробити заміну століття – поміняти в Мавзолеї одного Володимира на іншого.

Хацкевич: настав час замінити в Мавзолеї одного Владіміра на іншого / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що Хацкевич є уродженцем Мінська і розпочинав кар'єру у столичному Динамо, проте ім'я собі зробив уже у київському Динамо. За "біло-синіх" хавбек відіграв понад 150 матчів, вигравши сім чемпіонств та вийшовши з командою до півфіналу Ліги чемпіонів (1999).

Також Олександр Миколайович покерував Динамо як тренер (2017-2019). За нього кияни вигравали Суперкубок України, але в УПЛ двічі посідали друге місце.